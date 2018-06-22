Краснодар, 22 июня, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Кадровый состав департамента архитектуры и градостроительства Краснодара будет пересмотрен — глава региона Вениамин Кондратьев пообещал, что «архитекторы будут меняться, пока безобразие не прекратится». Ситуация с застройкой краевого центра обсуждалась 21 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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Глава региона отметил, что, несмотря на ряд принятых мер по проблеме плотности застройки, некоторые вопросы так и остались нерешенными: в отдельных микрорайонах строительство продолжается. Так, отмечалось на совещании, выданы разрешения на строительство домов на 14 тысяч жителей в районе улиц Уральской и Старокубанской, часть высоток уже возведена. Дома возводятся и рядом с поселками Краснодарский и Российский: при том, что схемы строительства дорог и соцобъектов отсутствуют, а до ближайшей школы — восемь километров.

«Кто выдавал разрешения на это строительство? Город должен развиваться, он должен строиться, но оставаться при этом комфортным для жизни. Не только квадратные метры, а жизнь должна быть в этих кварталах — школы, детские сады. Я подчеркиваю, архитекторы будут меняться, пока это безобразие не прекратится», — заявил Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правоохранительными органами был задержан главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. По версии следствия, в 2013—2015 годах чиновником было незаконно выдано девять разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов. Задержания чиновников, отвечающих за строительство, прошли также в Сочи — там были задержаны сразу два вице-мэра. В целом Генпрокуратура отчиталась о возбуждении более сотни уголовных дел, связанных с нарушениями законодательства при строительстве на Кубани.