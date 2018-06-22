Казань, 22 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов, инициировавший разделение министерства по делам молодёжи и спорту на два ведомства, назначил глав новых министерств. Бывший министр единого министерства Владимир Леонов, занимавший свой пост с 2014 года, остался руководить спортивным направлением, а из исполкома Казани на направление молодёжной политики забрали первого заместителя руководителя Дамира Фаттахова. Соответствующие указы подписаны 22 июня 2018 года, новые министры с этого же числа приступили к исполнению своих обязанностей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

Дамир Фаттахов имеет необходимый опыт в выбранной для него сфере — в комитете по делам детей и молодёжи города он занимал должность руководителя с 2006 по 2009 год. Фаттахов родился 11 октября 1979 года в Казани, в 2001 году он окончил Казанский юридический институт МВД России, а с 1997 по 2006 год проходил службу в органах внутренних дел республики. В 2005—2006 году новый министр был депутатом Казанской городской думы, откуда перешёл руководить спортивно-молодёжным комитетом, а потом стал главой сначала Кировского, а потом Московского районов Казани. С 2016 года работал первым замглавы исполкома. Помимо первого образования имеет диплом Московской школы управления «Сколково», Казанского (Приволжского) федерального университета по специальности «Финансы и кредит».

Кабинет министров РТ должен будет обеспечить проведение реорганизационных мероприятий и внести предложения о численном составе гражданских госслужащих в связи с произошедшими изменениями структуры.

Напомним, 21 июня 2018 года депутаты Госсовета РТ одобрили инициативу Рустама Минниханова о повторном, начиная с 2014 года, ребрендинге министерства, откуда четыре года назад было уже выделено в отдельном ведомство направление по туризму. В этот раз разделить предложили спорт и молодёжную политику.

21 июня на брифинге замруководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова озвучила официальную позицию властей о необходимости разделения, уточнив, что это сделано в связи с тем, что «Казань проводит большое количество мероприятий спортивного толка, министерство по делам молодежи и спорта занималось обоими вопросами» и «потребовалась отдельная структура, которая занималась бы именно этими вопросами».

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