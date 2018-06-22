Москва, 22 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Рубль 21 июня торговался невнятно и, несмотря на все попытки минимизировать потери, так и не смог закрыть медвежий гэп к концу сессии — доллар финишировал на отметке 63,62 руб. Пара евро/рубль тем временем завершила торги ближе к верхней границе внутридневного диапазона, на уровне 73,83 руб., умеренно прибавив в цене, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«Основным фактором давления на российскую валюту стала нефть, которая накануне отметила третий день снижения. В противовес выступили налоговые выплаты и повсеместное ослабление позиций доллара на фоне отступления доходности трежерис. Также во второй половине недели рубль ощутил прилив сил в условиях возобновившихся покупок ОФЗ, которые изрядно подешевели за время недавних распродаж и стали более привлекательными для покупки», — пояснил эксперт.

«Россиянин» падает три дня кряду, что в первую очередь говорит о фиксации прибыли в рамках подготовки рынка к саммиту ОПЕК, который состоится 22 июня, а завершится23 июня. Рынки практически уверены, что страны договорятся об увеличении добычи. Осталось дождаться конкретных цифр, от которых и будет зависеть реакция, как котировок нефти, так и курса рубля.

«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может подешеветь, отыгрывая утренний подъем Brent и ослабление доллара. Однако ближе к завершению последней торговой сессии недели стремление зафиксировать прибыль может снова дать о себе знать. Общая картина по рублю по-прежнему указывает в южном направлении, хотя в ближайшие дни многое будет зависеть от развития ситуации на рынке черного золота», — полагает Ковалев.

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