Ватикан, 22 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал европейские страны принимать беженцев по мере их возможностей, пишет газета Le Figaro.

Папа Римский Франциск

21 июня понтифик вернулся из поездки в Швейцарию и озвучил свою позицию по миграционному вопросу, остро вставшем в ЕС в последние дни. По словам Папы, нужно реализовывать четыре понятия: «принимать, сопровождать, организовывать, интегрировать», но при этом с «благоразумием, которое является достоинством правительств».

«Страна должна принимать беженцев в соответствии со своими возможностями обучить их, интегрировать, давать работу», — сказал Франциск.

Он назвал трудным разрешение этой проблемы, поскольку «мы переживаем волну беженцев, спасающихся от войн и голода». Поэтому Папа Римский приветствует экстренные планы по инвестированию в экономику стран происхождения для создания там рабочих мест и повышения уровня образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Папа Римский заявил, что миграция приносит пользу, спасая Европу от демографического кризиса.