Москва, 22 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Соседние с Москвой регионы России включились в работу по образованию «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы. К избирательной кампании подключаться есть областей — Московская, Калужская, Тверская, Тульская, Владимирская и Ярославская. Такие договоренности с представителями субъектов РФ достигнуты на заседании рабочей группа при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На территории шести субъектов РФ планируется открыть участки для голосования в день выборов — 9 сентября 2018 года. Уже начали поступать предложения от москвичей по местам размещения избирательных участков за пределами территории Москвы. Предложения принимаются на официальном портале мэра Москвы и столичного правительства mos.ru. Также обход дачных участков начали сотрудники центров госуслуг «Мои документы».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил, что до 25 июня список «дачных» избирательных участков будет направлен ответственным от регионов, которые дадут оценку предложенным местам о целесообразности образования на них избирательных участков. До конца июня появится окончательный список избирательных участков на территории шести регионов России.

По словам первого зампредседателя Мособлдумы Никиты Чаплина, в Московской области насчитывается нас больше 11 тыс. садовых некоммерческих товариществ (СНТ), это более 2 млн садовых дачных участков, более 4 млн дачников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение о создании дополнительных избирательных участков за пределами столицы ранее внёс на рассмотрение депутатов Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин. Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября 2018 года.

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