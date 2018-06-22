Париж, 22 июня, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона (+1) и премьер-министра Эдуарда Филиппа (-1) стабилен, согласно опросу BVA, проведенному в пятницу, 22 июня, который отражает правовую репутацию исполнительной власти. Об этом сообщает Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

С 41% положительных отзывов, глава государства выигрывает очко.

Эдуард Филипп теряет очко, но французов, которые плохо относятся к нему как к премьер-министру, не много. С момента вступления в должность премьер-министр находится на самом низком уровне популярности.

Министр комплексных экологических преобразований Николя Юло (38%), политик Ален Жуппе (33%) и депутат Национального собрания Ксавье Бертран (32%) — топ-тройка политиков. Французы хотят, чтобы они имели большее влияние на политическую жизнь страны.

Опрос проводился с 20 по 21 июня 2018 года с участием 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше. Предел погрешности от 1,4 до 3,1 балла.