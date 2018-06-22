В Москве и Подмосковье ожидается до 31 градуса жары
Москва, 22 июня, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 22 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Пекло
«Переменная облачность (в столичном регионе), — говорится в сообщении. — Во второй половине дня на северо-западе области кратковременный дождь. Гроза».
Отмечается, что воздух в Москве и Подмосковье прогреется от 29 до 31 градуса.
По данным синоптиков, скорость ветра в столичном регионе составит 5−10 метров в секунду, а при порывах — до 17 метров в в секунду.
Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
Читайте также: Гидрометцентр увеличит точность прогноза благодаря суперкомпьютеру