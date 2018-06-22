Вашингтон, 22 июня, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Специалисты компании из США J.D. Power составили рейтинг марок, выпускающих самые качественные автомобили, исследование проводилось в период с февраля по май 2018 года. Список был опубликован 20 июня на сайте организации.

Значок KIA

В тройке лидеров оказались Genesis, Kia и Hyundai. В топ-5 также вошли Porsche и Ford. Самые большие улучшения показывает Mazda — автомобили компании стали выдавать на 25 проблем меньше (на 100 автомобилей), чем в 2017 году.

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Напомним, J.D. Power для составления рейтинга использует показатель количества проблем на 100 автомобилей марки. При проведении исследования компания опрашивает десятки тысяч автовладельцев. Стоит отметить, что в 2016 году первые три места заняли такие бренды, как Lexus, Porsсhe и Toyota.