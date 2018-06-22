Москва, 22 июня, 2018, 07:06 — ИА Регнум. Рублёвые пары 21 июня двигались без ярко выраженной динамики. Цена на нефть торговалась в отрицательной области, поэтому рублю не удалось сильно укрепиться на открытии Мосбиржи. Нефтяные котировки снизились на 2%. При этом падение курса рубля составило 0,04%, к евро — 0,29%. Его частично от обвала сдержал налоговый период, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На вечерних торгах американская валюта сама попала под давление после выхода слабой статистики по США и падения доходности американских облигаций. В итоге пара доллар/рубль завершила день на уровне 63,71 руб., евро/рубль — на 73,92 руб.

Сегодня, 22 июня, нефть сорта Brent подорожала на 1,3%, до $73,92. Скорее всего, появились новости с встречи ОПЕК. Цена находится под давлением, поскольку участники рынка ожидают решения о повышении добычи нефти на предстоящей встрече в Вене.

Рост цен на нефть однозначно положительно скажется на динамике курса рубля. Курс доллара может открыться на уровне 63,42 руб., курс евро — на 73,60 руб. Налоговый период также находится на стороне покупателей российской валюты, поэтому 22 июня сильного её ослабления не ожидается. Что касается ближайшей перспективы, то ослабление рубля продолжится.

Напомним, 21 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 2 коп. (+0,04%), до 63,71 руб., курс евро — на 21 коп. (+0,29%), до 73,92 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (+19,35%), евро/рубль — 374,4 млн евро (+10,84%).

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