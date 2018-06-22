Владивосток, 22 июня, 2018, 06:45 — ИА Регнум. Во Владивостоке 22 июня проходят, ставшие уже традиционными, шествия со свечами. Школьники, студенты и общественность возлагают цветы к мемориалам, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Во всех городах и муниципалитетах приспускают государственные флаги. В учреждениях культуры отменяются развлекательные мероприятия.

Msun.ru Открытие на Лесном кладбище Владивостока памятника красноармейцу Владимиру Цибульскому

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В Морском университете имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке накануне Дня памяти и скорби, 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны, стартовала международная акция «Свеча памяти». Курсанты и студенты писали сочинения о простых и потрясающих судьбах прадедов и прабабушек, которые воевали на фронте, работали в тылу и «приближали, как могли» День Победы. Молодежь сохранила главную реликвию своих семей — память о близком человеке, который принимал участие в великой войне и стал одним из миллионов авторов Победы.

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Курсанты 14-й роты судоводительского факультета МГУ приняли участие в торжественном открытии на Лесном кладбище Владивостока памятника красноармейцу Владимиру Захаровичу Цибульскому. А этому предшествовала большая работа.

«В ноябре 2016 года были преданы приморской земле останки этого бойца, найденные на местах боев с фашистскими захватчиками поисковиками Воронежской области. В сентябре 2015 года поисковый отряд «Патриот» проводил работы у воронежской деревни Скляево, где были обнаружены останки рядового 253-й отдельной стрелковой бригады В. З. Цибульского, уроженца Владивостока. Рядом с останками нашли медальон с запиской: «…Д. В. Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, дом №123 (или Ленинская 205 кв. 42) Цибульской М. В. Прощай мама, папа. Обо мне не жалейте. Знайте, я честно служил Родине. Ваш сын Володя. Целую Вас всех крепко. Брат Витя, не забывай меня…». 21 июня курсанты участвовали в церемонии открытия памятника земляку-герою», — рассказал Олег Матвеев, ведущий специалист в МГУ.

Шефство над памятником взяли учащиеся двух школ города.

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В столице Приморья состоялось шествие с зажженными свечами по улице Корабельной Набережной к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и возложение цветов.

АПК Возложение цветов

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко 22 июня был в рабочей командировке в ЗАТО Фокино, где вместе с местными жителями участвовал в памятных мероприятиях.

Он сказал, что трагическая дата — 22 июня — навсегда останется Всенародным Днем памяти и скорби.

«Сегодня мы здесь собрались, чтобы отдать дань памяти нашим предкам, не вернувшимся с войны. Мы будем помнить всех, кто, не щадя себя, защищал Отечество и день за днем приближал Великую Победу. Мужество, сила духа, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов — это вечный пример для всех поколений», — отметил глава региона.

Андрей Тарасенко обратился со словами благодарности к приморским ветеранам, труженикам тыла и вдовам фронтовиков:

«Мы гордимся вашим подвигом и сделаем все, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне и наших великих соотечественниках».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России День памяти и скорби, повсеместно проводится акция «А завтра была война».

Всероссийская акция «Свеча памяти» стартует ежегодно 21 июня во всех городах-героях и городах воинской славы. 77 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая почти 27 миллионов жизней советских граждан.

Акция приобрела международный масштаб.