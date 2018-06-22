Москва, 22 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В Москве 22 июня активисты молодежных объединений вместе с ветеранами собрались на «Вахту памяти» и вспомнили о трагических событиях начала Великой Отечественной войны. В четыре часа утра голос Левитана возвестил о начале военных действий, и участники акции в сопровождении роты почётного караула возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии память погибших почтили минутой молчания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Традиционным местом проведения акции «Вахта памяти» является Александровский сад

Дарья Антонова ИА REGNUM Почётный караул возлагает венки к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Почётный караул

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Почётный караул

«Вахта памяти» продолжила серию патриотических мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. В ночь с 21 на 22 июня на Поклонной горе зажгли 1418 «Свечей памяти» по числу дней войны. Свечи принесли и на Крымскую набережную, где участники «Линии жизни» зажгли огонёк в память о той дате в Великой Отечественной войне, что связана с их личной семейной историей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Вахта памяти» в Александровском саду

Дарья Антонова ИА REGNUM Юнармейцы

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Вахта памяти» в Александровском саду

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил, что на церемонию возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата собираются жители со всех уголков России:

«22 июня — памятная дата, когда мы обязаны вспомнить тех, кто, к сожалению, не дошёл до 9 мая 1945 года. Важно, чтобы эта дата была прочувствована лично каждым, поэтому я всех призываю в этот день вспомнить родных и близких, которые навсегда остались молодыми. Приходите на Крымскую набережную, в Александровский сад или возьмите семейный альбом и покажите своим детям черно-белые старые фотографии, на которых навсегда остались молодыми те люди, благодаря которым мы сегодня с Вами все существуем. Вечная им память».

Дарья Антонова ИА REGNUM Минута молчания

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 22 июня в парках Москвы также пройдёт акция «Парки поют», где посетителям предложат исполнить вместе с профессиональным хором песни военных лет.