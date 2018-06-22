Москвичи собрались на «Вахту памяти», чтобы почтить погибших на войне
Москва, 22 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В Москве 22 июня активисты молодежных объединений вместе с ветеранами собрались на «Вахту памяти» и вспомнили о трагических событиях начала Великой Отечественной войны. В четыре часа утра голос Левитана возвестил о начале военных действий, и участники акции в сопровождении роты почётного караула возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии память погибших почтили минутой молчания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Вахта памяти» продолжила серию патриотических мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. В ночь с 21 на 22 июня на Поклонной горе зажгли 1418 «Свечей памяти» по числу дней войны. Свечи принесли и на Крымскую набережную, где участники «Линии жизни» зажгли огонёк в память о той дате в Великой Отечественной войне, что связана с их личной семейной историей.
Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский отметил, что на церемонию возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата собираются жители со всех уголков России:
«22 июня — памятная дата, когда мы обязаны вспомнить тех, кто, к сожалению, не дошёл до 9 мая 1945 года. Важно, чтобы эта дата была прочувствована лично каждым, поэтому я всех призываю в этот день вспомнить родных и близких, которые навсегда остались молодыми. Приходите на Крымскую набережную, в Александровский сад или возьмите семейный альбом и покажите своим детям черно-белые старые фотографии, на которых навсегда остались молодыми те люди, благодаря которым мы сегодня с Вами все существуем. Вечная им память».
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 22 июня в парках Москвы также пройдёт акция «Парки поют», где посетителям предложат исполнить вместе с профессиональным хором песни военных лет.