Москва, 22 июня, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России открыло электронный информационный ресурс, на котором все желающие могут ознакомиться с уникальными документами начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM 22 Июня

«Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами первых дней Великой Отечественной войны: директивами НКО СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшими на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии», — отмечают в ведомстве.

Отдельно подчеркнуто, что на ресурсе опубликована копия директивы НКО СССР № 1 от 22 июня 1941 года о приведении войск в боевую готовность, которая была передана в войска в ночь на 22 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня в День памяти и скорби в Санкт-Петербурге пройдет торжественное захоронение останков советских солдат, павших в боях за Ленинград.