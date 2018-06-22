Москва, 22 июня, 2018, 04:22 — ИА Регнум. Глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов не ожидает роста цен на нефть до $100 за баррель. Об этом он заявил телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он подчеркнул, что компания даже не рассматривает такую цену на нефть в перспективе на ближайшие 10 лет. Алекперов также подчеркнул, что высокая цена на нефть может повлечь за собой развитие альтернативных источников энергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики предрекают снижение цен на нефть до отметки в $71 за баррель в свете вероятного увеличения объемов добычи нефти по итогам саммита ОПЕК+.