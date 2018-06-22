Брюссель, 22 июня, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании 21 июня договорился о завершении последней программы макрофинансовой помощи Греции, сообщает пресс-служба Европейского совета.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Греции

Как уточняется, Еврогруппа намерена предоставить Афинам последний кредитный транш на сумму 15 млрд евро. После этого начнётся выход Греции из программы финпомощи, дополнительных программ приниматься не будет.

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В распространённом пресс-релизе отмечается, что Греция «выходит из программы помощи с более сильной экономикой, благодаря проводимым налогово-бюджетной и структурной реформам».

В ЕС призывают Афины продолжить начатые реформы, чтобы обеспечить основу для устойчивого роста экономики.