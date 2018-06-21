Нижний Новгород, 22 июня, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли взял на себя ответственность за поражение национальной команды в матче группового этапа ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Clément Bucco-Lechat Хорхе Сампаоли

«Я должен был разработать план для этого матча. Если бы я изменил ситуацию, все могло бы получиться намного лучше», — приводит слова тренера пресс-служба ФИФА.

Сампаоли признал, что ему не удалось найти правильного подхода, который помог бы хорошо сыграть сборной Аргентины, и в частности Лионелю Месси.

«Я определённо чувствую боль. В последнем матче мы должны сражаться», — отметил Сампаоли.

Тренер попросил прощения у болельщиков, и в особенности у тех, кто проделал долгий путь, чтобы увидеть матч в России. «Я несу ответственность за этот результат», — сказал он.

Напомним, сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии со счётом 0:3.

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