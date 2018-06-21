Менло-Парк, США, 22 июня, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Разработчики Facebook тестируют функцию платных подписок на группы, которую могут использовать администраторы групп по своему усмотрению, сообщает официальный блог администрации компании.

Esther Vargas Facebook и деньги

Отмечается, что возможность взимать плату с подписчиков позволит администраторам групп зарабатывать деньги и глубже развивать свои группы.

«Большое количество администраторов групп сейчас создает отдельные группы «только для подписчиков» и подключает сторонние ресурсы для сбора денег. Группы по платной подписке облегчат жизнь администраторам благодаря встроенным инструментам Facebook и сэкономят им время», — заявил директор по продуктам компании Алекс Див.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Instagram анонсировали новый сервис IGTV, позволяющий загружать и просматривать вертикальное видео длительностью до часа.