Бухарест, 22 июня, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Лидер правящей Социал-демократической партии Румынии, председатель нижней палаты парламента Ливиу Драгня 21 июня был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы за коррупцию и превышение полномочий. Как предает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о событиях с 2006 по 2010 гг, когда Драгня возглавлял местный совет уезда Телеорман.

Partidul Social Democrat Ливиу Драгня

Решение не является окончательным и может быть оспорено в суде высшей инстанции. Драгня является самым влиятельным политиком Румынии, возглавляемые им социал-демократы контролируют правительство и парламентское большинство.