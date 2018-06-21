Гуйян, Китай, 22 июня, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Сильнейшие ливни нарушили железнодорожное движение на юго-западе Китая, приведя к задержке шести скоростных поездов, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

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Управление железными дорогами в настоящее время проверяет секцию скоростной железнодорожной магистрали, расположенной в провинции Гуйчжоу между столицей провинции Юньнань городом Куньмином и Шахаем. В настоящее время этот участок дороги закрыт для движения в связи по погодным причинам, в связи с чем несколько поездов были вынуждены задержаться.

Отметим, что мощные ливни обрушились на большую часть провинции Гуйчжоу и не прекращаются с 19 июня. В провинции объявлен оранжевый, второй после красного по серьёзности код погодной опасности в связи с высокой вероятностью потенциальных природных катаклизмов, вызванных непогодой.