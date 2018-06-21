Нижний Новгород, 21 июня, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Три мяча забили хорваты в ворота сборной Аргентины. И каждый из них — контрольный выстрел в разбалансированное аргентинское тело. Лионель Месси, Гонсало Игуаин, Паоло Дибала, Серхио Агуэро — но это всё в атаке. А как же защита? Да там персонажи вроде Николаса Тафильяко и Габриэля Меркадо. А как же вратарь? Один из слабейших на этом чемпионате — Вилли Кабальеро.

Fifa.com Лионель Месси

Вот во втором тайме матча игроки Аргентины Николас Тафильяко и Вилли Кабальеро и разыграли свою версию постановки «На дне» — и Анте Ребич забил первый гол. Диего Марадона на трибуне стадиона в Нижнем Новгороде, возможно, схватил инфаркт. А ведь ещё в первом тайме хорваты должны были забивать трижды. Но хорваты оставили убийство на тайм второй. Сначала — Ребич, а после — Лука Модрич. Его дальний удар был просто хорош. 2:0! Ну, а напоследок хорваты на контратаке забили издевательский третий гол, пока аргентинцы выпрашивали у арбитра офсайд. Это агония.

Тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли, похожий на рэкетира из 90-х, скинул пиджак, обнажив татуировки, бросил в бой Дибалу и Игуаина, но что толку? Эта Аргентина слишком слаба. У неё ещё есть шансы выйти из группы D, но только с такой игрой —вряд ли. В следующем туре аргентинцы сыграют со сборной Нигерии, а хорваты, обеспечившие выход в плей-офф с 6 очками, сыграют с исландцами.