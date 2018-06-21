Ташкент, 21 июня, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан подготовят «дорожную карту» для возрождения проекта строительства радиотелескопа «Суффа», который предназначен для приема сигналов из космоса в миллиметровом диапазоне, сообщает 21 июня «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.

Советский плакат Наука

В Узбекистан прибыла делегация РАН и министерства образования и науки РФ во главе с Сергеевым. Президент РАН добавил, что устав будущей международной обсерватории находится на финальной стадии согласования в МИД России.

Напомним, строительство 70-метрового телескопа «Суффа» на юге Узбекистана началось в 1985 году. Стройка была заморожена после распада Советского Союза.

Сигналы из дальнего космоса в миллиметровом диапазоне волн позволяют наблюдать за ядрами галактик и участками зарождения звезд. На территории России подобные телескопы отсутствуют.

Читайте также: «Росатом» поставил Узбекистану тепловыделяющие сборки