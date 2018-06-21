Душанбе, 21 июня, 2018, 19:51 — ИА Регнум. За чертой бедности в Таджикистане проживают 30,3% населения. Такие выводы в «Мониторинге показателей ЦУР в регионе СНГ» опубликовали специалисты Межгосударственного статистического комитета Содружества независимых государств.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

Данные приводятся по итогам 2016 года. И, несмотря на снижение уровня бедности в стране на 1,3% по сравнению с 2015 годом, отмечено, что Таджикистан имеет худший показатель в Содружестве.

Что касается стран Туркестанского региона, то наиболее благополучная картина зафиксирована в Казахстане, где бедными признаны 2,6%, на втором месте по уровню бедности оказалась Киргизия — 25,4%. Причем за 2016 год Киргизии удалось сократить уровень бедности на 6,7% — годом ранее этот показатель был хуже, чем у Таджикистана. Данных по Туркмении и Узбекистану нет.

Отметим, что по подсчетам Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в 2017 году уровень бедности снизился на 1,4% и был зафиксирован на уровне 29,7%. В Агентстве при этом напоминают, что еще 10 лет назад бедными в стране числились 53,5% населения.