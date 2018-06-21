Грозный, 21 июня, 2018, 19:40 — ИА Регнум. За один день, 19 июня, в двух районах Чечни утонули трое детей. Одна трагедия произошла в Шалинском районе. Ребенок 8 лет купался в компании сверстников в водоеме на окраине селения Белгатой и утонул.

Макс Либерман. Мальчики купаются. 1898

Вторая трагедия случилась в Наурском районе. В пруду недалеко от села Капустино утонули двое мальчиков 10 и 11 лет. В обоих случаях дети купались без надзора взрослых, сообщили ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время по факту гибели детей проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о виновных в смерти детей.

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Стоит отметить, что на днях состоялось совещание в Следственном комитете РФ по вопросам организации летнего отдыха детей, на котором старший помощник председателя СКР сообщил, что большинство несчастных случаев с детьми в летний период случается по недосмотру взрослых. По его данным, летом 2017 года в России от несчастных случаев именно из-за этого пострадали более 630 детей.

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