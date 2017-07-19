В Дагестане ищут утонувших на Каспии детей из Чечни

Махачкала, , 10:47 — REGNUM В Дагестане продолжаются поиски двоих детей из Чеченской республики, утонувших 17 июля. Всего жертвами трагедии, которая произошла в городе Избербаше, стали четыре человека — две женщины и две их дочери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Дагестану.

Детям было пять и девять лет. Женщины пытались спасти тонувших детей, но сами утонули. На утро 19 июля тела двоих детей еще не найдены, сообщили в МВД. Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Каспийском море у города Дербент утонули трое подростков из Магарамкентского района, которые отдыхали на побережье. Тела погибших искали три дня. Позже выяснилось, что компания из семи человек купалась в необорудованном для этого месте. Во время купания молодые люди попали в водоворот. Четверых спасли очевидцы происшествия, троих не удалось вытащить на берег.

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В Дагестане в результате обвала берега утонуло три человека

5 июня на озере Комсомольское в Буйнакске утонули три человека: двое детей и один взрослый. По данным МЧС по Дагестану, всего в озеро упали пятеро детей. Троим удалось спастись, двое детей и их дедушка, пытавшийся спасти детей — утонули.

По словам представителя МЧС по Дагестану Олега Халилова, чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что люди купаются в необорудованных для этого местах, где нет наблюдательной вышки, нет спасательного поста. Это очень большая проблема в республике.