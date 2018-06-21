Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Девять российских футбольных болельщиков были задержаны в Петербурге при попытке попасть в фан-зону чемпионата мира, развернутую на Конюшенной площади. Их отправили под арест на 10 суток, обвинив в грубой нецензурной брани. Но через три дня выпустили на свободу по решению суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты

Как сообщили сегодня, 21 июня, в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, эта инстанция отменила постановления Дзержинского районного суда от 18 июня о назначении арестов на 10 суток девяти гражданам.

Все они были задержаны сотрудниками полиции 17 июня на набережной реки Мойки якобы за нецензурную брань в общественном месте.

«Сегодня в судебном заседании фигуранты вину не признали, пояснили, что были в трезвом состоянии, нецензурной бранью не выражались, «были на фесте», в автомобиль сотрудников полиции были приглашены для проверки документов», — отметили в судебной пресс-службе.

Как отмечает издание «Фонтанка», компанию из девяти человек, искавших вход на Конюшенную площадь, задержали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом МВД, дежурившие у фан-зоны. Затем, под предлогом проверки документов, их отвезли в отдел, где составили административные протоколы за мелкое хулиганство. На следующий день суд дал им по 10 суток.

Санкт-Петербургский городской суд нашел множество нарушений процессуальных требований при оформлении полицейскими административных протоколов и направил все дела на новое рассмотрение.

Все задержанные граждане освобождены из спецприемника.