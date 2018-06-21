Москва, 21 июня, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Российская боевая техника, вооруженная 30-мм автоматическими пушками, получит возможность вести огонь «умными» снарядами, взрывающимися в воздухе около противника, сообщает 21 июня пресс-служба научно-производственного объединения «Техмаш».

Mil.ru БМПТ «Терминатор»

НПО «Техмаш», входящее в госкорпорацию «Ростех», завершает работы по созданию комплекса вооружения со снарядами управляемого подрыва.

Уточняется, что снаряды этого типа с повышенной эффективностью могут уничтожать ракеты и малогабаритные беспилотники, а также живую силу противника в укрытиях или зданиях.

Пресс-служба подчеркивает, что 30-мм комплекс предназначен в первую очередь для установки на боевые машины поддержки танков (БМПТ). Напомним, на вооружение российской армии недавно был принят БМПТ «Терминатор», оснащенный пулеметами, автоматическими гранатометами, ракетами и двумя автоматическими пушками калибра 30 мм.

«В интересах Сухопутных войск Вооруженных сил РФ для БМПТ в настоящее время завершаются работы по созданию комплекса с 30-мм снарядами управляемого подрыва», — указано в сообщении пресс-службы НПО «Техмаш».

Справка ИА REGNUM : снаряды управляемого подрыва способны уничтожать живую силу противника, взрываясь над траншеями, за укрытиями или внутри зданий, занятых противником.

Кроме того, снаряды такого типа эффективны против малых беспилотников и ракет.

На сегодняшний день аналогичными комплексами вооружаются новейшие германские БМП «Пума». 30-мм автоматическая пушка «Рейнметалл» МК 30−2/АВМ оснащена надульным устройством программирования взрывателя снаряда.