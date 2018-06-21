Душанбе, 21 июня, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В Душанбе после инсульта скончался директор Национального музея древностей Таджикистана, доктор исторических наук, академик Рахим Масов, сообщает 21 июня издание «Asia-Plus».

Ucentralasia.org Рахим Масов на презентации книг по культурному наследию Памира

По словам близких, последний раз Масов вышел на работу 18 июня. После тяжелого инсульта ученый скончался 21 июня.

Рахим Масов родился 16 ноября 1939 года в кишлаке Мдехарв Рованд в Верхнем Вандже Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. С 1988 по 2015 год Масов руководил Институтом истории, древности и этнографии.