Москва, 21 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Просроченная задолженность потребителей перед группой «Газпром межрегионгаз» на 1 января 2018 года составила 111,6 млрд рублей. Особенно это актуально для регионов Кавказа. С целью погашения задолженности подписаны графики реструктуризации, но по итогам прошлого года выполнены только на четверть. При этом у пяти регионов нулевое выполнение графиков. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.

Gazprom.ru Данные «Газпрома»

В компании подчёркивают, что рост задолженности за газ остаётся острой проблемой в регионах. Наиболее актуально это для регионов Северо-Кавказского федерального округа. Долги всех потребителей составили на начало года 111,6 млрд рублей.

«С регионами у нас подписаны графики реструктуризации задолженности, но, к сожалению, по итогам 2017 года они выполнены только на 25%», — сказал, в частности, Кирилл Селезнев.

По данным компании, перевыполнили план Самарская область (806,1%) и Ингушетия (119%), по графику работала Московская область (99,9%). Менее половины запланированного выполнили Вологодская область (37,8%), Новгородская область (32,9%), Карачаево-Черкесия (19,4%), Удмуртия (6,3%). Графики сорвали пять регионов — Чувашия, Владимирская, Смоленская, Псковская и Волгоградская области. Реструктуризацией поставщик рассчитывал закрыть долги потребителей на 11,2 миллиарда рублей.

«Наличие просроченной задолженности является знаком «стоп» на пути программы газификации», — отметил Селезнев.

В 2017 году группа «Газпром межрегионгаз» в результате усиления претензионно-исковой работы взыскала задолженность на общую сумму 78,6 млрд рублей. Кроме того, осуществлено более 8,8 тыс. отключений или ограничений газоснабжения в отношении юридических лиц, свыше 223 тыс. — в отношении физических лиц.