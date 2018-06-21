Москва, 21 июня, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») считает логичным приравнять вейпы к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Орас Верне. Автопортрет. 1835

«И вейпы, и табак вредны примерно одинаково. Логично, если для них будут действовать общие правила, общие ограничения, общие запреты, общие штрафы за нарушение запретов. Курение вредно и опасно для здоровья и жизни — здесь двух мнений быть не может», — сказал Огуль.

Он сослался на доклад ВОЗ «Об электронных системах доставки никотина», в котором сообщается, что аэрозоль ЭСДН (электронные системы доставки никотина) не является всего лишь «водяным паром», как это часто утверждается, — в состав курительных смесей входят канцерогенные вещества.

11 июля комитет по охране здоровья планирует провести экспертный совет по вопросам охраны здоровья от окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

«Изменения в законодательство вносить необходимо, это уже и так затянулось во времени. Нужно внести соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, в закон о рекламе, в КоАП», — добавил Огуль.