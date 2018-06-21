Ташкент, 21 июня, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Лечебные учреждения Узбекистана могут самостоятельно выбирать поставщика лекарственных препаратов — в республике отменили монополию государственного предприятия «Узмедимпекс», сообщает 21 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

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В документе отмечается, что сформированная система распределения лекарств имеет ряд недостатков. В частности, поставки лекарств в медицинские учреждения Сурхандарьинской области пришли с большим опозданием. В Андижанскую область поставлено лишь 16% необходимых препаратов.

Напомним, в ноябре 2017 года ГУП «Узмедимпекс» стало единым поставщиком социально значимых лекарственных средств, а также оператором их хранения, обработки и доставки.