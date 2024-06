Лондон, 21 июня, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Новый альбом легендарного битла Пола Маккратни выходит 7 сентября 2018 года на студии Capital records, сообщается на официальном сайте музыканта. «Egypt station» станет первым полным альбомом с новыми песнями исполнителя со времен альбома «New» (2013). Альбом называется так же, как одна из собственных картин Маккратни, и, как говорит автор, эти слова напомнили ему те альбомы, которые они делали раньше:

Oli Gill Пол Маккартни

«Egypt station» начинается на остановке первой песни, и каждая следующая композиция похожа на новую станцию. Так что у нас появилась идея основывать на этом все песни: я думаю об этом как о месте существования мечты, из которого исходит музыка».

Верные вдохновляющему названию, 14 песен диска объединяются, чтобы передать уникальную атмосферу путешествия. Альбом открывается треками «I don’t know» и «Come on to me», и дальнейшие остановки на пути включают акустические размышления на разные темы, будь то удовлетворенность днем сегодняшним («Happy with you»), или вневременной гимн, подходящий альбому Маккартни любого периода («People want peace»). Результатом стало калейдоскопическое путешествие по бесчисленным музыкальным локациям и эпохам, но прочно укоренившееся здесь и сейчас.

Напомним, сольная карьера Пола Маккратни после распада The Beatles в 1970 году сложилась успешно, альбом «McCartney» стал дважды платиновым, следующий за ним «Ram» (1971) получил «Грэмми» за лучшее вокальное исполнение, — хотя критикам они и не нравились.