Ташкент, 21 июня, 2018, 16:39 — ИА Регнум. В рамках чемпионата мира по футболу — 2018 национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекские авиалинии» выполняет авиаперевозки сборной Колумбии и обслуживающего персонала команды, сообщает 21 июня «Поробно.uz» со ссылкой на главного редактора бортового журнала Uzbekistan Airways Бахтиёра Насимова.

(сс) Kurush Pawar — DXB Самолет

По его словам, самолеты авиакомпании выполняют рейсы Саранск — Казань — Самара по заказу федерации футбола Колумбии. Самолетами национальной компании пользуются семьи футболистов, администрация команды и болельщики.

Напомним, в чемпионате мира по футболу — 2018 в качестве футбольного судьи принимает участие гражданин Узбекистана Равшан Ирматов. В 2013 году он вошел в десятку лучших судей мира по версии IFFHS.