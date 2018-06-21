Лондон, 21 июня, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Младший министр внешней торговли и инвестиций Великобритании Грег Хэндс подал в отставку со своего поста из-за планируемого расширения аэропорта Хитроу (Лондон). Об этом он написал в своем Twitter 21 июня.

Tony Hisgett Аэропорт Хитроу

Хэндс сообщил, что уведомил ранее премьер-министра Терезу Мэй о том, что намерен голосовать в правительстве против строительства третьей взлетно-посадочной полосы. Британское правительство уже одобрило проект, сейчас он находится на рассмотрении Палаты общин.

По мнению экологов, новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Хитроу может негативно сказаться на окружающей среде. В частности, против расширения аэропорта протестуют жители Челси и Фулхема, которых и намерен поддержать Хэндс.

«Было честью служить премьер-министру (и ее предшественнику) в течение последних семи лет, и я желаю премьер-министру и правительству всяческих успехов», — написал Хендс в своем Twitter.

Первые планы по расширению хаба в Хитроу появились около 15 лет назад. Многие годы с привлечением специальной комиссии общественники и политики обсуждают, нужна ли третья полоса в Хитроу или можно построить новый аэропорт в устье Темзы.

За альтернативный вариант, в частности, выступал нынешний глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Тем не менее, в 2015 году специальная комиссия по развитию аэропортов приняла решение все-таки построить в Хитроу третью полосу.