Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня

Москва, 22 июня, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Давид Владимирович (Исаакович) Ландо родился в Одессе 14 августа 1904 года. В 1919 году в возрасте 15 лет записался добровольцем в Красную Армию и ушёл на Гражданскую войну, прослужил до 1922 года.

Давид Ландо пропал без вести в районе Кересть. О его судьбе не было ничего известно семье до 1951 года, пока жену с детьми не разыскал в Москве однополчанин. Он рассказал, что Ландо застрелился в блиндаже, когда остатки полка прорывались группами из окружения, потому что не хотел в плен.

Слушайте в этом выпуске песню 1004-го стрелкового полка. Исполняется впервые с 1942 года.

Автор слов: техник-интендант 1-го ранга, помощник командира 1004 сп по снабжению Давид Владимирович Ландо.

Автор музыки: техник-интендант 1-го ранга, капельмейстер 1004 сп Павел Дмитриевич Дмитриев.

Ноты и текст реставрировал и редактировал композитор, заслуженный работник культуры РФ, заведующий музеем А.С.Аренского, А.К.Лядова и С.В.Рахманинова в Великом Новгороде, сын погибшего в первом бою политрука 9-й роты 1004 сп Валерий Васильевич Демидов.

Исполняет: член движения «Суть времени» (Тверь) Арсений Степанов.

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