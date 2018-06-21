Симферополь, 21 июня, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Министерство образования Крыма предлагает продлить срок лицензирования школ полуострова ещё на год. Об этом 21 июня на пресс-конференции в Симферополе сообщила глава министерства Наталья Гончарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Ремонт в школе. Рабочие филонят

По ее словам, 90% крымских школ уже получили лицензии.

«Оставшимся школам требуются серьёзные материальные вложения для ремонта, а средств, выделенных в 2016 и 2017 годах, оказалось недостаточно. Необходимо ещё более 500 млн рублей. Дефектная проектно-сметная документация, которая находится в процессе изготовления, предусматривает ещё минимум 400 млн рублей», — отметила министр.

Она также отметила, что в Госдуме уже зарегистрирован законопроект о продлении лицензирования до 1 сентября 2019 года.

Напомним, в 2016 году чиновники крымского министерства образования уже обращались с аналогичной просьбой в Совет министров Крыма, после чего сроки лицензирования школ были продлены до 1 сентября 2018 года.