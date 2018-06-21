Париж, 21 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. 37-й Музыкальный фестиваль состоится в этот четверг, 21 июня, в центре города Сен-Бриёк, передает RFI. Запланировано десятки мероприятий.

Константин Маковский. Музыкальный вечер. 1906

21 июня традиционно отмечается первый день лета в северном полушарии. Но это также время Музыкального фестиваля, который пользуется одной из самых коротких ночей года. Праздник наполнит улицы и заведения города.

Музыкальные стили на любой вкус можно будет найти сегодня на сценах города: D2S (рок), Wil’i Was (бит-бокс), Kenavo Crew (рэп), Philipe Marlu & Alan (шансон), Dj Jepeto (техно) и др.

В мэрии можно послушать хор, недалеко от префектуры — классическую музыку, а также на специальных площадках можно потанцевать.