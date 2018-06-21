Москва, 21 июня, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В начале этой недели (18 июня) курс USD/RUB находился на отметки 63,40 после вырос до 64,04.Основной причиной стала распродажа ОФЗ и глобальный risk-off. Также давление на рубль оказало общемировое снижение аппетита к риску в свете нового раунда торговой напряженности между США и Китаем и ожиданий дальнейшего повышения ставки ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Александр Шильников.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

«Цены на нефть снижаются, после того как Иран сигнализировал, что он может согласиться на небольшое увеличение добычи на встрече ОПЕК+ в Вене 22 июня. Поддержку ценам оказывает устойчивый спрос на топливо в США и данные о сокращении запасов нефти. 22 июня график на нефти указывает на устойчивый нисходящий тренд где верхняя граница проходит через уровень $75,80−76 за баррель, а нижняя попадает на уровень $71», — пояснил эксперт.

В свою очередь валютная пара USD/RUB остается в рамках восходящего тренда, который действует с 27 февраля 2018 года. Основное сопротивление сейчас расположено вблизи уровня 64,10 рубля, но в случае его взятия курс продолжит рост в направлении уровня 64,80,так как ранее пик цены был зафиксирован 11 апреля 2018 года, и именно этот рубеж является ближайшим ориентиром, куда может двигаться цена.

«Все вышеперечисленные факторы говорят о высокой вероятности дальнейшего давления на рубль и перспективах роста пары USDRUB до 64,80 рубля. В конце недели пара достигнет уровня 64,30 рубля», — считает Шильников.

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