Симферополь, 21 июня, 2018, 15:11 — ИА Регнум. По предварительным результатам единого государственного экзамена, девять крымских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, и ещё девять попались со шпаргалками и мобильными телефонами и были удалены из аудиторий. Об этом 21 июня на пресс-конференции в Симферополе рассказала министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Наталья Гончарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM На экзамене

«У нас девять «стобалльников». Высший балл по химии получили два выпускника из Симферополя и Джанкоя. По русскому языку получили 100 баллов ещё семь выпускников из Армянска, Евпатории, Керчи и Симферополя», — отметила министр, подчеркнув, что точное число выпускников, сдавших экзамен на «отлично», станет известно после получения результатов по остальным предметам.

Министр также сообщила, что из-за мобильных телефонов и шпаргалок пять учеников удалили из аудиторий на ЕГЭ и ещё четыре с государственного выпускного экзамена.

«В этом году они уже не получат возможности поступить в вузы, потому что смогут пересдать экзамен только в сентябре», — подчеркнула Наталья Гончарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале прошлого учебного года Наталья Гончарова отмечала рекордное количество первоклассников в новейшей истории Крыма. По её словам, впервые за 20 с лишним лет в школу пошли более 22 с половиной тысячи детей. Также отметим, что в 2018 году экзамены по русскому языку сдавали в Крыму более 10 тысяч выпускников.