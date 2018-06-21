Амман, 21 июня, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 21 июня, что страны ЕС озабочены из-за программы разработки баллистических ракет Ирана, и призвала найти решения «агрессивных тенденций» Тегерана на Ближнем Востоке, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

С таким заявлением Меркель выступила во время своего визита в Амман, где она встретилась с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном в Аммане.

«Агрессивные тенденции Ирана должны не только обсуждать. Напротив, нам необходимо как можно скорее найти решение», — подчеркнула Меркель.

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что хотя страны ЕС намерены сохранить Совместный всеобъемлющий план действий — ядерную сделку с Ираном, — они выражают озабоченность относительно ракетной программы исламской республики, а также присутствием в Сирии и ролью в Йемене.

Напомним, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал список требований, от выполнения которых будет зависеть улучшение отношений Тегерана с США.