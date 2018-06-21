Болельщик предсказал правильный счёт в матчах сборной России ещё до ЧМ-2018
Москва, 21 июня, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Пользователь соцсети Twitter предсказал правильный счёт в матчах сборной России против Саудовской Аравии и Египта до начала чемпионата мира. Некто Jin Dagon пошутил по поводу результатов российской команды.
«А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5−0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3−1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!», — написал он на своей странице.
Запись в аккаунте появилась 13 июня, за день до старта чемпионата мира по футболу. Теперь пользователи в комментариях просят предсказать результаты других матчей, кто будет чемпионом мира, а также курс биткоина.
https://twitter.com/jin_dagon/status/1006928304631410688
Напомним, сборная России одержала две победы на старте чемпионата мира по футболу. В стартовом матче российская команда разгромила Саудовскую Аравию — 5:0, а затем обыграла Египет — 3:1.
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