Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 14:05 — ИА Регнум. На 22 июня, когда в Петербурге сыграют сборные Бразилии и Коста-Рики, болельщики забронировали в городе на Неве в среднем на 53% больше квартир, чем на любые другие дни петербургских матчей чемпионата мира по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильский флаг в фан-зоне Петербурга

Как сообщили ИА REGNUM 21 июня в сервисе онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, интерес к бронированию жилья перед предстоящей встречей латиноамериканских команд оказался даже выше, чем перед игрой сборных России и Египта, прошедшей 19 июня.

«Таким образом, в день матча между сборными Бразилии и Коста-Рики ожидается самый значительный наплыв туристов в город», — сделали вывод эксперты сервиса.

В среднем приезжающие в Петербург болельщики бронируют жилье на четыре ночи. Средняя стоимость бронирования в период ЧМ составляет 6 200 рублей за ночь.

Больше всего востребованы у фанатов однокомнатные квартиры — их бронировали около 66% болельщиков. Еще 25% приходится на двухкомнатные квартиры.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Центральный и Адмиралтейский районы Петербурга.

Напомним, в Санкт-Петербурге состоится еще пять игр чемпионата мира.

Матч группового этапа Бразилия — Коста-Рика — 22.06.2018, пятница, начало в 15:00;

Матч группового этапа Нигерия — Аргентина — 26.06.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч 1/8 финала — 03.07.2018, вторник, начало в 17:00;

Полуфинал — 10.07.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч за 3-е место — 14.07.2018, суббота, начало в 17:00.