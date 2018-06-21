Ереван, 21 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Отставка министра труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян не была принята. Об этом сегодня, 21 июня, на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

primeminister.am Заседание правительства Армении

Тандилян, об отставке которой ИА REGNUM сообщало 12 июня, хотела уйти со своего поста после решения правительства о принятии пенсионной реформы, которая вступит в силу с 1 июля, и против которой Тандилян активно боролось, когда ещё не пришла в политику.

Как отметил Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства: «Я не принял отставку. В результате обсуждений в последние дни мы вместе с г-жой Тандилян решили, что продолжим нашу совместную работу, и что надо работать над вопросом, вокруг которого есть жаркие споры не только в правительстве, но и в обществе. Речь идет о накопительной пенсионной системе. Как мы уже договаривались ранее, также с министром экономического развития и министром юстиции мы должны работать совместно, чтобы в будущем сделать эту систему более приемлемой, более понятной и надежной», — заявил премьер-министр.

По его словам, решение правительства имело целью выиграть время, чтобы в спокойной обстановке провести глубокое и серьезное обсуждение вопроса. Пашинян также отметил, что правительству необходимо развеять все сомнения в обществе, чтобы быть уверенными в том, что выбран правильный путь.

«На данный момент мы не сомневаемся в одном: система нуждается в серьезном реформировании», — подытожил Пашинян.

С 1 июля в Армении будет действовать обязательная система накопительной пенсии, согласно которой в пенсионные фонды (иностранные) будут отчисляться 10% от заработной платы, из которых 7,5% будет предоставлять за граждан правительство. Министр предлагала отложить пенсионную реформу на год, в течение которого реформа должны была быть пересмотрена.

Тандилян с 2013 года, когда стала готовиться реформа еще правительством премьер-министра Тиграна Саркисяна, активно выступала против нее. Ее позиция заключается в необходимости добровольного участия в системе накопительной пенсии, поскольку обязательный компонент, по мнению Тандилян, ограничивает граждан в выборе и возможности управления своим имуществом.

Система накопительной пенсии действует для граждан, которые родились в 1974 году или позже. До 1 июля 2018 в системе уже участвуют около 80% граждан указанного возраста. Их различными путями вынудило участвовать в реформе государство.

21 июня парламент Армении на внеочередном заседании во втором чтении и полностью принял законопроект «О накопительных пенсиях».

Он будет действовать до тех пор, пока новое правительство не подготовит проект поправок. Мане Тандилян выразила надежду на то, что осенью поправки будут представлены на утверждение парламента.