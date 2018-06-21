Жители России назвали самый важный школьный предмет
Москва, 21 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Граждане РФ считают историю, русский язык и математику самыми важным школьными предметами, об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», опубликованные 21 июня на сайте организации.
Респондентам предлагалось выбрать, преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало бы уделить наибольшее внимание, при этом можно было выбрать более одного ответа. Так, 49% опрошенных выбрали историю, 43% — русский язык, 37% — математику, еще 27% выбрали иностранные языки.
Наименьшее внимание стоит уделять половому воспитанию (7%), основам религии (5%), философии (4%) и истории искусства (2%), считают респонденты.
Опрос был проведен с 24 по 30 мая в 136 населенных пунктах России, в нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, к декабрю 2020 года министерство просвещения рассчитывает частично заменить бумажные учебники по 11 предметам цифровыми устройствами.
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