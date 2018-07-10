Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В галерее «Борей» сегодня, 10 июля, открылась выставка художника Рашида Абдульмянова «Буревестник». На экспозиции представлено порядка 40 работ, выполненных тушью в стиле Дзен. Выставка продлится до 21 июля.

Рашид Абдульмянов Великая удача

Рашид Абдульмянов Выбор судьбы

Название выставки символизирует яркое эмоциональное переживание, которое расширяет сознание и становится потенциалом души. Пережив такие мгновения, художник передаёт их на полотна, показывая свой взгляд на вещи или события. Он не навязывает и не утверждает, а лишь предлагает посмотреть на эти явления другим взглядом, заглянуть внутрь себя и почувствовать отклик вовне.

«Это созерцательный стиль. Символизм — ключ, который открывает некую загадку. Есть работы, которые показывают реальность. Например, художник пишет букет цветов. Получается, что в нашей реальности появляется новая — этот самый букет. То есть некое вкручивание в процесс. А созерцательные работы — это наоборот раскручивание, которое помогает немного приподняться над реальным миром, — рассказал Рашид корреспонденту ИА REGNUM.

Каждая работа — это серьезная вещь, которую нужно изучать. Люди ищущие чутко чувствуют, о чем это. Прежде чем писать такие работы, нужно войти в определенное состояние. В течение длительного времени ощущения копятся и приводят в состояние безмолвия. А уже после этого делаешь движения, которые позволяют вылиться этим ощущениям».

Рашид Абдульмянов Эпохальный буревестник

Рашид Абдульмянов родился в 1968 году в селе Нагаево Ульяновской области. Окончил Ульяновское военное училище связи, после чего служил в Вооруженных Силах РФ. В 1993 году Рашид поступил в Военную академию связи в Санкт-Петербурге, параллельно проявляя интерес к психологии и истории. В 1995 году он оставил службу и поехал в Среднюю Азию в поисках древних знаний. Там Рашид работал инспектором заповедника и научным сотрудником музея, занимался расшифровкой древних наскальных пиктограмм и идеограмм, искал Древнюю Шамбалу в Междуречье Сырдарьи и Амударьи, а также параллельно вёл книжный бизнес.

Рашид Абдульмянов Начало начал

В 2000 году художник начал заниматься масляной живописью. Его работы пользовались успехом за границей, но через некоторое время Рашид решил завязать с художественной деятельностью и в течение четырех лет не брал кисть в руки. В 2007 году он вернулся в Россию и около шести лет жил на Алтае. Именно там у художника вновь появилась тяга к изобразительному искусству. Начав с обычной акварельной краски, Рашид постепенно пришёл к тому стилю, в котором работает сейчас.