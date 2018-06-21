Черкесск, 21 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. План газификации в пяти субъектах РФ не выполняется. Среди них, кроме Хабаровского края и Камчатки, оказались три региона Северо-Кавказского федерального округа — Дагестан, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Об этом 20 июня в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.

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По словам Селезнева, свои обязательства по газификации компания выполнила, а вот регионы ничего не предпринимают для исполнения своих, которые предписаны им в соответствии с договором. Пресс-конференция была посвящена вопросам поставки газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов. По словам Селезнева, на снижение темпов газификации сильно влияет рост просроченной задолженности потребителей за уже поставленный газ.

Больше всего задолжали теплоснабжающие организации и население трех округов — Приморья, Центрального и Северо-Кавказского. Гендиректор также отметил, что с регионами подписаны графики реструктуризации задолженности. В числе двух субъектов, которые перевыполнили план по итогам 2017 года, Селезнев назвал Ингушетию.

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Как сообщили в «Газпроме», участниками программы газификации регионов в 2018 году являются 66 субъектов РФ. На реализацию этой программы компания направит 36,7 млрд рублей.