Вашингтон, 22 июня, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Европа обижена президентом США Дональдом Трампом, и оскорбленные чувства европейцев можно понять: по их мнению, так с ними давно не обращались. Как неравнодушные к политике обитатели Европы оценивают действия Трампа, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Сторонники политики американского президента в Европе тоже есть, и примером их служат консерваторы Великобритании и партия «Право и справедливость» в Польше. В общем ключе такие воззрения концентрирует политический Альянс европейских консерваторов и реформистов (АЕКР), но вот все остальные политические силы, от «зеленых» и левых до правых национальных и популистов выражают большее или меньшее возмущение действиями Трампа, ухитрившегося последовательно оскорбить почти всех.

«Зеленые» негодуют по поводу американского выхода из Парижского соглашения по климату, левые — из-за «возрождения империализма», а из популистов, наверное, лучше всех выразился нынешний министр внутренних дел Италии, бывший лидер партии «Лига Севера», Маттео Сальвини, который предсказывал:

«Избрание Трампа приблизит отмену санкций против России, Соединённые Штаты, наконец, прекратят экспортировать бомбы, международные проблемы и коммерческие войны».

Конечно, такое крушение многих надежд не могло не вызвать ответного раздражения.

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