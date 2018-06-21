Москва, 21 июня, 2018, 12:33 — ИА Регнум. 21 июня с утра нефтяные котировки на сорт марки Brent на фоне публикаций отчётов о снижении запасов «чёрного золота» в США на 5,9 млн баррелей и отсутствие консенсуса среди стран участников ОПЕК+ по объёмам наращивание добычи, стабилизировались на уровне $74 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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По его мнению, высокие цены на нефть не могут оказать существенную поддержку курсу национальной валюты. Причиной тому стали жёсткая риторика Центробанка РФ и невозможность Министерства финансов уже на протяжении трёх недель в полном объёме разместить ОФЗ.

«До конца текущей недели вероятнее всего нефтяные котировки могут начать краткосрочную нисходящую коррекцию к уровню $73,50 за баррель, что усилит давление на российский рубль. Основным уровнем ослабления национальной валюты может выступить отметка в 64 рубля за американский доллар», — считает эксперт.

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