Москва, 21 июня, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров «Роснефти» в Красноярске озвучил общеизвестные причины роста цен на бензин в России — падение рубля и рост стоимости нефти на мировом рынке. Его заявление о непривлекательности нефтепереработки в стране по причине взятых обязательств по сдерживанию цен в розничном секторе — тоже не вся правда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Даже российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» признал, что сложившаяся ситуация — результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. В сложившихся условиях российским нефтяникам выгоднее экспортировать нефтепродукты зарубеж, нежели насыщать ними внутренний рынок.

Но российское правительство и регуляторы почему-то до сих пор не предприняли действенных мер по сокращению импорта. Вместо этого Минтопэнерго договаривается с руководителями крупнейших нефтяных компаний об искусственном сдерживании розничных цен в обмен на некоторое снижение акцизов с 1 июня 2018 года.

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Российский топливный рынок продолжает лихорадить, рост цен на бензин не прекратился, но антимонопольщики объяснили ситуацию инфляцией и попыткой независимых АЗС увеличить свою прибыль.

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«Регулятор, не справившись с нефтяными компаниями, начал искать виноватых не в том секторе и не в том месте. Вопрос на самом деле чуть шире: если сравнить оптовые и розничные цены то станет понятно, что частные АЗС несут прямые убытки. Мы можем предоставить все документы для того, чтобы ФАС забрала свои слова обратно. К примеру, на сегодняшний день с учётом операционных расходов убытки (в зависимости от вида топлива) в Алтайском крае составляют от 1,5 до 3 рублей на каждом литре реализованного топлива», — заявил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Напомним, рост цен на бензин в России происходит в течение нескольких месяцев, но наиболее существенно топливо подорожало в мае 2018 года.