Ленинградская область, 21 июня, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Ленинградской области идет подготовка к новому этапу расселения аварийного жилого фонда. Условия и механизмы этого расселения должны быть определены на федеральном уровне.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

В ожидании этого момента в регионе уже сформирован реестр аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не не попавшего в предыдущую программу ликвидации ветхого жилья.

«Всего признаны аварийными 1 189 домов общей площадью 278,14 тыс. кв. метров», — сообщили 21 июня в областном правительстве.

В срок до 1 июля 2018 года правительство должно внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

После этого в Ленобласти готовы приступить к продолжению расселения остающихся аварийных домов.

Как сообщалось ранее, до конца лета 2018 года будет подготовлена схема расселения непригодных домов, а финансирование программы может начаться уже в 2019 году.

Читайте также: Ленобласть нарастила ввод жилья в первом квартале, в отличие от Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013—2017 годах в ходе выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ленинградской области, к 1 сентября 2017 года было расселено 927 аварийных домов общей площадью 187,3 тыс. кв. метров. За это время 12 014 человек переселено в новые жилые помещения. С 2013 года в рамках программы в Ленобласти построено и введено в эксплуатацию 139 многоквартирных домов.