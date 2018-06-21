Москва, 21 июня, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Закон, устанавливающий новые правила контроля за застройщиками и девелоперами, Госдума приняла в третьем, итоговом, чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

С подобной инициативой выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Теперь правительство будет устанавливать правила государственного контроля за застройщиками и долевым строительством в целом.

Кроме правительства следить за участниками рынка также будет специальный Фонд защиты прав граждан, которые подписали договор долевого участия в строительстве.

Кроме того, теперь работа каждого застройщика получит банковское сопровождение. Так, каждому застройщику придется открыть в уполномоченном банке специальный счет, с которого будут идти все расчеты по стройке объектов. При этом банк получает право приостанавливать платежи по этому счету, если какие-то действия или операции застройщика покажутся ему подозрительными. Критерии для банков, согласно которым они смогут решать, насколько подозрительной была та или иная операция, установит правительство.

Помимо прочего, с 1 июля 2018 года будет разрешено пользоваться специальными эскроу-счетами. Речь идет о счетах, на которых учитываются имущество или средства до наступления определенных обстоятельств. По предложению авторов законопроекта, агентство по страхованию вкладов застрахует эти счета на сумму до 10 млн рублей.