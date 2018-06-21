Москва, 21 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Те, кто продолжает в русофобии упорствовать и свою ненависть на нашу страну изливать, должны получать по заслугам, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР «Ошибки надо смывать кровью!»

Кикабидзе мне уже давно отвратителен. Антисоветчина и русофобия из него лились грязной струёй ещё до 2008 года, но наш «шоу-бизнес», хотя и работает в тесной спайке с властью, продолжал относиться к нему как к привилегированному партнеру. В 2008 году ему, как он сам сообщает, собирались вручить российский орден, дали согласие на организацию его юбилейного концерта. Почему? Зачем? Что у нас своих российских киноактеров и певцов не хватает?

И речь в данном случае идёт не о нем одном. А проживающий в Москве молдавский композитор Евгений Дога, который в начале 1990-х годов требовал, чтобы русские убрались из Молдавии в Россию? Кто-то из подобных «конъюнктурных русофобов» начала 1990-х, как Раймонд Паулс или Вия Артмане, потом одумались, и мы, русские, их выпады против нас не вспоминаем. А те, кто продолжает в русофобии упорствовать, свою ненависть на нашу страну изливать, должны получать по заслугам.

К сожалению, и после 2008 года, когда Кикабидзе активно поддержал грузинскую агрессию против Южной Осетии и нападение грузин на российский миротворческий контингент, когда он настойчиво призывал Запад «наказать» Россию, он продолжал часто мелькать в российских электронных и печатных СМИ.

Попустительство его пещерной русофобии не прекратится и теперь, слишком много у русофобии заказчиков в современном мире и в самой России, но больше граждан России станут относиться к нему с неприязнью. И это будет правильно.

Кикабидзе ненавидит герб СССР… Да какое нам до этого дело? Советский Союз, как и Грузию, создавали люди труда: рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция. Если Кикабидзе хочет, пусть требует, чтобы на грузинском гербе были микрофон и кинокамера. Или бутылка вина.

Точно так же и до его «предсказаний» относительно возможного развала России нам дела нет — особенно учитывая, что они продиктованы ненавистью.

И напоследок пара мыслей его же собственными словами: «Это какие мозги должны быть», чтобы в 80 лет наговорить такое германским СМИ о России и русских? Всё это «связано с, извините за выражение, хреновой жизнью» его собственной страны. В СССР люди не только уважали друг друга больше, и были умнее.

Напомним, мнение о возможном распаде России вслед за Советским Союзом грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе высказал в интервью Deutsche Welle. Он добавил, что очень обрадовался, когда СССР перестал существовать, отметив, что «такую огромную махину» трудно было разнести в пух и прах. «Но Россия опять к этому идёт, по-моему», — сказал актёр.

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Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе отменил концертную деятельность в России в августе 2008 года после нападения Грузии на Южную Осетию, обвинив власти РФ в агрессии. С тех пор в Россию он не приезжал.